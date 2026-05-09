Песков прокомментировал ситуацию с мирным соглашением по Украине

Песков: выход на мирное соглашение с Украиной — очень долгий путь
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Выход на мирное соглашение с Украиной — это очень долгий путь со сложными деталями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Вести».

По его словам, в США спешат с урегулированием по Украине, но эта тема является очень сложной.

Таким образом представитель Кермля прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом только при наличии прогресса.

8 мая Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, которое анонсировал Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

В тот же день Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

