В Кремле заявили об отсутствии планов по разговору Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не запланирован. Об этом журналистам сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о возможном контакте двух лидеров после перемирия на Украине и заявил, что сейчас таких планов нет.

В последний раз лидеры стран общались по телефону в конце апреля. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия.

Также российский лидер заявил о готовности Москвы объявить перемирие в боевых действиях с Киевом на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили способность Путина и Трампа одной беседой оздоровить ситуацию в мире.