Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали продление перемирия в СВО

Песков: продление перемирия на Украине пока не обсуждалось
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков.

Он уточнил, что в Кремле видели заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

Парад по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

4 мая президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие на СВО по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

Ранее Слуцкий объяснил решение Москвы о продлении перемирия с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!