В Кремле прокомментировали продление перемирия в СВО

Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков.
Он уточнил, что в Кремле видели заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.
Парад по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
4 мая президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие на СВО по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.
8 мая Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.
