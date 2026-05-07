В МИД РФ заявили о поддержке Трампом перемирия России и Украины

Президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о перемирии между Россией и Украиной на период 8-9 мая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России [Владимиром Путиным] 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — сказала она.
Захарова считает, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о перемирии 5-6 мая являются «кровавым пиаром».
По ее словам, Россия будет пресекать любые провокации Украины и снова обращает внимание на предупреждения Минобороны РФ об ответных шагах.
Накануне официальный представитель МИД РФ заявила, что ведомство настоятельно призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств.
Ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади.