В МИД РФ заявили о поддержке Трампом перемирия России и Украины

Захарова: Трамп поддержал инициативу о перемирии РФ и Украины 8-9 мая

Президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о перемирии между Россией и Украиной на период 8-9 мая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России [Владимиром Путиным] 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — сказала она.

Захарова считает, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о перемирии 5-6 мая являются «кровавым пиаром».

По ее словам, Россия будет пресекать любые провокации Украины и снова обращает внимание на предупреждения Минобороны РФ об ответных шагах.

Накануне официальный представитель МИД РФ заявила, что ведомство настоятельно призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств.

Ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади.