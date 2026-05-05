«Планирует масштабные провокации». Для чего Зеленский объявил режим тишины

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении «режима тишины» в ночь на 6 мая. Некоторые российские политики и эксперты настороженно отнеслись к подобному предложению. Вместе с тем в Киеве раскритиковали идею Москвы о временном прекращении огня для празднования Дня Победы и намекнули, что ВСУ не будут соблюдать краткосрочное перемирие. Для чего Зеленский решил объявить собственное прекращение огня — в материале «Газеты.Ru».

Начиная с 00:00 6 мая Украина будет соблюдать «режим тишины». Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал украинской лидер.

Вместе с этим он раскритиковал предложение России о краткосрочном перемирии на время празднования Дня Победы. По словам Зеленского, в Киеве не получали прямых предложений о прекращении огня от Москвы.

«Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьезно. У нас праздников нет», — добавил Зеленский.

Российское министерство обороны ранее сообщило, что в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет объявлено перемирие с 8 по 9 мая. Решение принято в соответствии с предложением президента России Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей, и предупредили, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Некоторые иностранные издания, комментируя оба заявления, выразили недоумение: предложения фактически не совпадают по времени и выглядят как противопоставляемые друг другу инициативы.

«Президент Украины в ответ на предложение Москвы предложил свою собственную паузу в боевых действиях. При этом идею кратковременного прекращения огня в Киеве оценили скорее отрицательно», — пишет агентство Reuters.

Привлечь внимание

Комментируя предложение украинского лидера о «режиме тишины», глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал это тактической уловкой.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны — уязвленное самолюбие», — написал Слуцкий.

По словам Слуцкого, Зеленский пытается играть по своим правилам, рассчитывая на провокации. Скорее всего Киев остался недоволен, что идея перемирия изначально обсуждалась между Москвой и Вашингтоном.

Зеленский относится к той категории людей, которые всегда хотят быть в центре внимания, а потому своей инициативой пытается перебить предложение, которое между собой согласовали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Именно поэтому он отпускал такие якобы ироничные комментарии относительно предложения Москвы. Это абсолютно неискренняя инициатива, потому что Киеву никогда не нужно было перемирие. Это исключительно политтехнологический ход», — пояснил спикер в беседе с «Газетой.Ru».

Киевский режим пытается для Запада сейчас выставить себя миротворцем, а потому объявляет альтернативные режимы прекращения огня, предполагает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Зеленский очень неуклюже раскритиковал предложение России и взамен выдвинул собственное. Это чистое позерство. На деле же именно российская сторона объявила режим прекращения огня для гуманитарных целей, чтобы все причастные, простые граждане по обе стороны линии боевых действий, смогли спокойно отпраздновать День Победы», — сказал он «Газете.Ru».

Кнутов отметил, что украинская сторона во время собственного «режима тишины» будет решать исключительно вопросы военного характера, связанные с перегруппировкой войск, ротацией и подвозом необходимых вещей на фронт.

«При этом я уверен, что полного режима тишины все равно не случится, потому что Зеленский не контролирует полностью украинские войска. Среди ВСУ есть очень много батальонов, запрещенных в России, и прочие нацистские структуры. Они будут делать все, чтобы сорвать и перемирие, и режим тишины», — заключил Кнутов.

Провокация неизбежна?

Решение украинского лидера объявить «режим тишины» в ночь на 6 мая говорит о подготовке Украины к провокациям против России на День Победы, уверен бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров.

«Объявляет с 5 на 6 мая. Почему? Он объяснить не удосужился. Я думаю, это нежелание принимать российское перемирие. Я думаю, что на 9 мая, конечно, украинская сторона (даже тут не столько украинская сторона, сколько, наверное, все-таки британцы) будет планировать серьезные масштабные провокации. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений», — подчеркнул он.

Килинкаров также обратил внимание на важность жесткого ответа со стороны России в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве.

«Я бы хотел, чтобы на самом деле угрозы, которые звучат в адрес украинской стороны, все-таки не оставались просто угрозами», — отметил он.

О подготовке провокаций говорит и экс-нардеп Олейник. Он убежден, что объявленный «режим тишины» станет очень удобным случаем для Киева.

«По содержанию это будет попытка организовать новые провокации, чтобы потом обвинить Россию в несоблюдении остановки огня. Кроме того, это даст формальный повод Зеленскому, чтобы потом 8 или 9 мая нарушить российское предложение и нанести удар», — заключил Олейник.

В Госдуме также не сомневаются в «преступных» намерениях Киева и призвали россиян быть осторожными в праздничные дни.

«Решение Зеленского объявить «режим тишины» выглядит достаточно странным на фоне того, что в последнее время количество провокаций со стороны Киева увеличивалось кратно. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — в праздничные дни необходимо быть еще более внимательными», — сказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, Киев не сможет соблюдать собственное же перемирие.

«Мы многократно договаривались о перемириях, режимах прекращения огня, но каждый раз Украина их нарушала. Так что я не ожидаю, что этот раз будет исключением», — заключил он.