В Ереване прошел первый саммит ЕС под антироссийским флагом

ЕС признал стремление Армении вступить в союз на саммите в Ереване

На саммите Евросоюза в Армении, который прошел 4-5 мая, европейские чиновники пообещали Еревану участие в различных проектах, чтобы по факту отдалить страну от России. Об этих проектах заявила на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Одним из пунктов она обозначила связь Европы и Армении, отметив, что не все страны находятся в таком уникальном положении.

«Ваша инициатива «Перекресток мира» потенциально может связать Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз готов «работать над восстановлением пунктов пересечения границы» в тот момент, когда границы Армении с соседними странами вновь откроются.

С 1992 года и по сегодняшний день не открыты сухопутные границы Армении с Турцией и Азербайджаном. В 2025 году был возобновлен транзит из России в Армению через Азербайджан.

5 мая Пашинян поздравил сограждан с изменением географического положения Армении, которое стало перекрестком между Востоком и Западом.

По его словам, за последние годы произошло «нечто важное и существенное, что может даже показаться невероятным». Сейчас оно совершенно иное, чем было несколько лет назад, констатировал премьер.

Ранее Пашинян уклонился от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС.