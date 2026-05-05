Пашинян поздравил армян с изменением географического положения

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил сограждан с изменением географического положения Армении, которая стала перекрестком между Востоком и Западом. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, за последние годы произошло «нечто важное и существенное, что может даже показаться невероятным». Речь идет об изменении географического положения Армении, уточнил он. Сейчас оно совершенно иное, чем было несколько лет назад, констатировал премьер.

Пашинян напомнил мнение о том, что Армения находится в «проблемном регионе», имея «проблемное соседство» и вытекающие из этого риски.

«Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армения заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армения проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком», — заявил премьер Армении.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны.

Ранее Армения поддержала позицию Евросоюза по Украине.