Макрон и Пашинян обменялись сердечками

Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись подмигиваниями и сердечками перед вылетом французского лидера из Еревана. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Пашиняна.

На кадрах видно, как улыбающиеся Макрон и Пашинян едут в одной машине в аэропорт. Далее они прощаются у трапа самолета президента Франции. После достаточно длительных объятий они жмут руки.

Уже поднимаясь на борт, Макрон обернулся, помахал Пашиняну рукой и показал сердечко. Премьер Армении сделал то же самое.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны.

Ранее Макрон заявил, что Россия бросила Армению.