Ограничения интернета в России
Над Россией сбили почти 300 дронов за ночь. Военная операция, день 1532-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1532-й день
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами. В Чувашии в результате атаки дронов пострадали три человека. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории. Американские чиновники считают, что Киев не продержится и двух дней без военной помощи, пишет Foreign Policy. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:31

🔴 Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:25

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Украины. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.

8:17

В США считают, что Украина не продержится и двух дней без военной помощи, пишет Foreign Policy со ссылкой на дипломата из страны, участвующей в PURL.

8:13

🔴 ВСУ атаковали Чебоксары и его окрестности, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе». По информации минздрава республики, пострадали три человека.

8:09

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1532-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
