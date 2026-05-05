Над Россией сбили почти 300 дронов за ночь. Военная операция, день 1532-й

🔴 Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Украины. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.
В США считают, что Украина не продержится и двух дней без военной помощи, пишет Foreign Policy со ссылкой на дипломата из страны, участвующей в PURL.
🔴 ВСУ атаковали Чебоксары и его окрестности, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе». По информации минздрава республики, пострадали три человека.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1532-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.