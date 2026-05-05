«Значительные разрушения»: Россия нанесла удар возмездия и оставила Украину без газа

Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным целям на Украине

Российские войска нанесли удар возмездия по Украине в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры. Целями стали объекты энергетики и оборонной промышленности. Атакованы газодобывающие предприятия в Полтавской и Харьковской областях, порт Одессы и железнодорожная инфраструктура. На этом фоне закачка газа в украинские подземные хранилища полностью остановилась.

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнило Минобороны РФ, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на российские гражданские объекты. Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах, добавило ведомство.

Российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По информации Воздушных сил Украины, ВС России якобы задействовали 11 баллистических ракет «Искандер-М» и 164 ударных БПЛА. Российская сторона это не подтверждала.

Последствия удара

Минувшей ночью на Украине произошли взрывы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил российский военкор Евгений Поддубный.

«Целями стали объекты ТЭК и склады вооружения. По предварительным данным, в Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады промышленного кластера «Метинвест». В Запорожье удар пришелся по объектам в промзоне города», — отметил он.

Кроме того, взрывы произошли в порту Одессы, где на месте удара начался масштабный пожар.

Минэнерго Украины в свою очередь сообщило об атаке на газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях. Зафиксировано значительное повреждение оборудования, продолжается оценка последствий, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«Имеем значительные разрушения и потери добычи», — подтвердил «Нафтогаз Украины».

Полтавская и Харьковская области — это 88% всей украинской газодобычи: 40% дает Полтавщина, 48% — Харьковщина, заметил военкор Александр Коц. По данным европейского агрегатора GIE, закачка газа в украинские подземные хранилища газа полностью остановилась.

«И это на фоне того, что с 1 апреля Украина не импортирует газ вообще. Кредитные деньги кончились, контракты завершены, накопление к зиме шло только своей добычей. Той самой, по которой только что прошлись «Искандеры», — добавил Коц.

В Полтавской области в результате удара без газоснабжения остались 3480 абонентов, утверждает местная военная администрация. Власти Харьковской области не сообщали об отключении газоснабжения.

Помимо этого, после взрывов произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе Киевской области, сообщили «Военкоры русской весны». А в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и подконтрольной ВСУ части Запорожской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей временно осталась без электроснабжения, заявило минэнерго Украины.

Также целью российских войск стала железнодорожная инфраструктура в нескольких регионах, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. В частности, в Харьковской области уничтожен вагон, в Полтавской повреждены пути и вагон, в Днепропетровской — электровоз.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что страна подверглась серьезной атаке.

«Главными целями России этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры <…> Украина будет действовать зеркально», — написал он в своем Telegram-канале.

