Президент Петро: семь тысяч колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около 7 тыс. колумбийцев с военной подготовкой участвуют в конфликте на Украине и «бессмысленно умирают». Среди идентифицированных иностранных бойцов ВСУ колумбийцы занимают первое место. Ранее СМИ сообщали, что украинские рекрутеры активно вербуют выходцев из Латинской Америки, в том числе членов наркокартелей, обещая обучение и выплаты.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой принимают участие в чужом конфликте и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал он в соцсети X.

Президент Колумбии напомнил, что в стране наемничество является уголовным преступлением и запрещено . Закон о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников глава государства подписал в марте, до этого его одобрил колумбийский парламент. Один из инициаторов принятия закона, депутат Алехандро Торо, заявлял, что ратификация конвенции «предотвратит дальнейший экспорт смерти» из Колумбии.

«Закон не допустит, чтобы мы были источником боли и страданий в таких странах, как Конго, Украина, Йемен, Мексика, а также предотвратит ситуации, подобных убийству президента Гаити», — сказал он.

Колумбийцы в ВСУ

Сообщения об участии колумбийских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины появляются с 2022 года.

Как заявил в конце апреля военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, общее число иностранцев, сражающихся за ВСУ, оценивается от 20 до 25 тыс., при этом среди установленных поименно наемников больше всего граждан Колумбии — 1725 человек. Далее следуют Бразилия (631) и США (599). В десятку стран-лидеров по числу отправленных бойцов также вошли Великобритания (323), Грузия (319), Россия (249), Франция (222), Белоруссия (163), Канада (122) и Польша (97). По данным Брайара, в составе ВСУ «число колумбийцев и южноамериканцев продолжает экспоненциально расти» .

Командир российской интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба также заявлял, что власти Украины активно привлекают к участию в боевых действиях наемников из Колумбии.

«Больше всего они Колумбию пытаются вербовать. Поток у них не максимальный, просто работают рекруты, которые зазывают, ролики снимают», — рассказал он (цитата по ТАСС).

По словам Авидзбы, в числе колумбийских наемников есть «малограмотные», которых заманили в ВСУ, пообещав высокие выплаты в долларах.

Боевики наркокартелей

Как сообщили СМИ, в самой Колумбии и других странах Центральной и Южной Америки наркокартели и преступные группы поощряют участие своих членов в боевых действиях на Украине, чтобы получить современные навыки, в частности — использования FPV-дронов .

Так, испанская газета El Español в ноябре 2025 года опубликовала интервью с латиноамериканским наемником, который утверждал, что представители картелей платят офицерам ВСУ за распределение людей в подразделения, где можно освоить работу с дронами.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников также заявлял, что ВСУ активно привлекают членов южноамериканских картелей на свою сторону.

«Украинские агитаторы развернули широкомасштабную деятельность в Колумбии. ВСУ вступили в преступный сговор с картелями, пообещав им бесплатное обучение боевиков картелей в условиях реальных боевых действий. На Украине обучаются иностранные снайперы, стрелки, операторы дронов», — приводит его слова aif.ru.

При этом попавшие в плен или покинувшие ВСУ колумбийцы зачастую сообщают, что украинские командиры под разными предлогами стараются не исполнять свои обязательства перед иностранцами. Например, издание Semana опубликовало свидетельства гражданина Колумбии Исака Эскорсии, который утверждает что на Украину «заманивают ложью, обещают деньги, а если попытаешься сбежать — посадят в тюрьму или отправят на передовую».

Эскорсия предостерег других колумбийцев от заключения контрактов с ВСУ и заявил о желании покинуть Украину. «Ложь — это то, чем они вам платят», — заявил колумбийский наемник. Он сообщил, что вместе с другими соотечественниками из ВСУ ищет деньги, «чтобы уехать».