Дрон влетел в многоэтажку, обломки упали на ТЦ: Украина дважды атаковала Чебоксары

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. Пострадали как минимум трое человек. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Чебоксары — город расположен примерно в 1,2 тыс. км от российско-украинской границы.

В ночь на 5 мая в республике Чувашия объявили режим «Ракетная опасность», глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. В то же время Росавиация ввела ограничения на полеты в чебоксарском аэропорту.

Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым. Местные жители сообщили, что слышали гул и видели вспышку в небе. А позже взрывы были зафиксированы и в других районах, где силы ПВО отражали воздушную атаку.

По данным канала Mash, обломки одного из сбитых беспилотников ВСУ упали на здание торгового центра в южной части города, были повреждены фасад здания и остекление.

В 02:30 мск удары по Чебоксарам подтвердил глава республики Олег Николаев: он заявил, что «службы отработали штатно и оперативно» и пострадавших нет. Однако в республиканском минздраве уточнили, что пострадали как минимум трое. Один местный житель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Еще двое находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают помощь амбулаторно. Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение их прав.

А уже утром Чебоксары вновь попали под удар : Николаев сообщил о повторной атаке.

«Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», — написал он.

Николаев добавил, что «сохраняется реальная опасность», и попросил жителей оставаться в безопасных местах и строго следовать рекомендациям спецслужб. Глава Чебоксар Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. Он также объявил, что в целях безопасности «работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок» . Росавиация в 06:50 мск вернула снятые ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту.

Канал Mash сообщил, что один из БПЛА влетел в шестой этаж многоквартирного дома — стекла выбило как минимум в восьми квартирах, начался пожар. Жителей эвакуируют. В регионе продолжают звучать сирены и работать расчеты ПВО.

В пресс-службе администрации Чебоксар сообщили о создании оперативного штаба для помощи всем нуждающимся. На базе школы №57 организован пункт временного размещения, где граждане могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. На месте работают сотрудники администрации, психологи и медики.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров в Telegram сообщил, что на фоне опасности БПЛА школы в регионе переводятся на дистанционное обучение .

«Угроза атаки БПЛА! Объявляем дистант в школах и техникумах», — написал он.

Родителям воспитанников детских садов также рекомендовано воздержаться от посещения образовательных учреждений, добавил Захаров.