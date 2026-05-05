Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Дрон влетел в многоэтажку, обломки упали на ТЦ: Украина дважды атаковала Чебоксары

В Чебоксарах приостановили работу общественного транспорта на фоне атаки БПЛА

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. Пострадали как минимум трое человек. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Чебоксары — город расположен примерно в 1,2 тыс. км от российско-украинской границы.

В ночь на 5 мая в республике Чувашия объявили режим «Ракетная опасность», глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. В то же время Росавиация ввела ограничения на полеты в чебоксарском аэропорту.

Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым. Местные жители сообщили, что слышали гул и видели вспышку в небе. А позже взрывы были зафиксированы и в других районах, где силы ПВО отражали воздушную атаку.

По данным канала Mash, обломки одного из сбитых беспилотников ВСУ упали на здание торгового центра в южной части города, были повреждены фасад здания и остекление.

В 02:30 мск удары по Чебоксарам подтвердил глава республики Олег Николаев: он заявил, что «службы отработали штатно и оперативно» и пострадавших нет. Однако в республиканском минздраве уточнили, что пострадали как минимум трое. Один местный житель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Еще двое находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают помощь амбулаторно. Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение их прав.

А уже утром Чебоксары вновь попали под удар: Николаев сообщил о повторной атаке.

«Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», — написал он.

Николаев добавил, что «сохраняется реальная опасность», и попросил жителей оставаться в безопасных местах и строго следовать рекомендациям спецслужб. Глава Чебоксар Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. Он также объявил, что в целях безопасности «работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок». Росавиация в 06:50 мск вернула снятые ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту.

Канал Mash сообщил, что один из БПЛА влетел в шестой этаж многоквартирного дома — стекла выбило как минимум в восьми квартирах, начался пожар. Жителей эвакуируют. В регионе продолжают звучать сирены и работать расчеты ПВО.

В пресс-службе администрации Чебоксар сообщили о создании оперативного штаба для помощи всем нуждающимся. На базе школы №57 организован пункт временного размещения, где граждане могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. На месте работают сотрудники администрации, психологи и медики.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров в Telegram сообщил, что на фоне опасности БПЛА школы в регионе переводятся на дистанционное обучение.

«Угроза атаки БПЛА! Объявляем дистант в школах и техникумах», — написал он.

Родителям воспитанников детских садов также рекомендовано воздержаться от посещения образовательных учреждений, добавил Захаров.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!