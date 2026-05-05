«Мы до сих пор в шоковом состоянии». В Чувашии два человека погибли и 34 пострадали из-за атаки ВСУ

В Чувашии после атаки ВСУ погибли два человека, 34 получили ранения

В Чувашии в результате атаки ВСУ погибли два человека, число пострадавших возросло до 34. В городе повреждены 28 многоквартирных домов, также под удар попало одно из предприятий. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. СК завел дело о теракте. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для атаки по Чувашии применялись крылатые ракеты «Фламинго». Они якобы преодолели более 1,5 тыс. км. В России эти данные опровергли.

В Чувашии в результате атаки украинской армии погибли два мирных жителя, еще 34 человека, в том числе ребенок, получили травмы, сообщил вице-премьер республики Владимир Степанов.

«Большинство пострадавших уже получили квалифицированную медицинскую помощь и выписаны домой. Тем, кто продолжает лечение в стационарах, оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка», — отметил он.

Глава Чувашии Олег Николаев заверил, что республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку — этот вопрос на особом контроле. Власти делают все, что требует ситуация, подчеркнул он.

«Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях», — рассказал Николаев.

Также развернуты три пункта временного размещения (ПВР), в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. По словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, в ПВР обратились уже почти 700 человек.

«Принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера . Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», — объяснил глава республики.

Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Кроме того, каждая семья, потерявшая близких или кров, взята на контроль.

«Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия и вернуть город к привычной жизни», — добавил глава города Станислав Трофимов.

Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары ночью и ранним утром 5 мая. Обломки беспилотника повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ). По версии следствия, ВСУ задействовали крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов, в результате чего были повреждены предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений.

Следователи и криминалисты уже изъяли фрагменты БПЛА и «иных боеприпасов», по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы.

«Дроны пролетели перед носом»

Массированную атаку беспилотников на Чебоксары наблюдали, в частности, возле городского Центра микрохирургии глаза имени академика Н. С. Федорова, сообщает «Российская газета».

«Видели атаку прямо с балкона квартиры, которую сняли недалеко от клиники. Два дрона пролетели буквально перед носом. Слышали взрыв, дочка очень испугалась. Мы до сих пор в шоковом состоянии», — поделились очевидцы в беседе с изданием.

Местный житель в разговоре с ТАСС отметил, что в одном из поврежденных домов «вырваны балконные плиты, перекрытия, разрушены окна и рамы». Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. Взрывы происходили «неоднократно», подчеркнул мужчина.

«Пять-шесть взрывов [я слышал]», — добавил он.

Роль «Фламинго» и «Лютых»

ВСУ атаковали Чувашию с использованием крылатых ракет «Фламинго», которые преодолели расстояние более 1500 км, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции вооруженных сил Deep Strike (переводится как «Дальнобойный удар») по нескольким целям <…>, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, на атакованном производстве якобы производили системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. «Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники», — добавил Зеленский.

Ракеты «Фламинго» не могут пролететь 1500 км, поскольку они дозвуковые, их радиус действия не превышает 1000 км , заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Это для наших ПВО не является сложной задачей. По сегодняшнему докладу Минобороны, все эти ракеты были уничтожены. Поэтому заявление Зеленского... Он, как всегда, блефует, и все, что он говорит, это далеко от истины», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Российская сторона официально не подтверждала удар ВСУ по какому-либо военному предприятию . Вместе с тем Минобороны РФ заявило, что за сутки были сбиты шесть ракет «Фламинго» и 601 украинский беспилотник.

По предварительным данным, ВСУ атаковали Чувашию БПЛА типа «Лютый», выяснил Mash.