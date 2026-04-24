«Европа пробила дно»: в Совфеде оценили введение нового пакета санкций против РФ

20-й пакет европейских санкций нацелен в том числе на Киргизию, поскольку предыдущие меры не принесли результата в борьбе с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, назвав отчаянными попытки Евросоюза «ужалить» Россию.

«Европа снова пробила дно. Как обычно, с характерной для себя особо извращенной логикой. Очередной, уже 20-й пакет санкций наглядно показывает, насколько отчаянны и бесполезны попытки Европы ужалить врага в лице России и сохранить лицо там, где давно уже нет никакого влияния на происходящее. Показательно, что пакет санкций во многих положениях нацелен на Кыргызстан. То есть ЕС, не добившись результатов против России, решил наказать суверенную страну за то, что она ведет торговлю так, как считает нужным. Это чистое проявление типичного для европейских стран неоколониального мышления. Европа, видимо, до сих пор не поняла, что мир изменился, и бывшие периферии не живут по приказам из Москвы. Тем более, суверенные страны не обязаны жить по указке Брюсселя», — сказал он.

Волошин уточнил, что Европа лишь создает видимость работы, однако реальные решения — как запрет на российскую нефть — откладывает.

«Запреты же на станки, банки, порты, криптовалюты выглядят как хаотичный набор мер, цель которых одна: создать видимость бурной деятельности. Но по факту мы видим лишь признание того, что предыдущие 19 пакетов санкций не сработали. Запрет на танкеры и вовсе является отдельным жанром политической комедии. Мир давно диверсифицировал логистику, и такие решения бьют скорее по самим европейским компаниям, чем по России. И при этом, внимание, запрет на российскую нефть снова откладывается. Потому что, когда дело доходит до реальных решений, оказывается, что без российских ресурсов европейская экономика начинает задыхаться», — добавил он.

Сенатор подчеркнул, что у России есть множество партнеров, с которыми можно выстроить экономические связи.

«Европа воюет не с Россией, а с реальностью. И пока Брюссель продолжает жить в логике санкционного расизма против стран Центральной Азии и варварского отношения к криптотехнологиям, Россия вместе с партнерами будет выстраивать новые, более справедливые экономические связи, без диктата и двойных стандартов», — заключил он.

Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации, «направленный на сокращение ее возможностей вести войну». Он предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, а также дополнительные ограничения на экспорт и импорт отдельных категорий товаров.

Кроме того, Евросоюз впервые в рамках санкционных мер применил механизм противодействия их обходу через третью страну. Уточняется, что речь идет о Киргизии, куда после введенных санкций запрещено поставлять любые станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или радиооборудование, если существует «высокий риск их реэкспорта» в РФ. В ЕС полагают, что эти товары могут быть использованы «для содействия военно-технологическому совершенствованию России или развитию оборонного сектора».

Согласно сообщению ЕС, Бишкек, несмотря на многочисленные запросы, не принял достаточных мер, чтобы европейская продукция не попадала в Россию через Киргизию.

Ранее Макрон заявил о «мощном сигнале» России.