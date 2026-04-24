Евросоюз впервые наказал третью страну за обход антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) в рамках 20-го пакета антироссийских санкций впервые в своей истории применил механизм противодействия их обходу через третью страну. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что речь идет о Киргизии, куда после введенных санкций запрещено экспортировать любые станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или радиооборудование, если существует риск их реэкспорта в РФ. В ЕС полагают, что эти товары могут быть использованы «для развития оборонного сектора России».

Согласно сообщению ЕС, Бишкек, несмотря на многочисленные запросы, не принял достаточных мер, чтобы европейская продукция не попадала в Россию через Киргизию.

«Евросоюз не будет игнорировать случаи, когда санкции ЕС систематически обходятся экспортерами в третьих странах...», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации, «направленный на сокращение ее возможностей вести войну». Согласование продолжалось очень долго из-за противодействия со стороны Венгрии, которая блокировала и санкции, и выдачу кредита Украине. Ситуация изменилась после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Победивший по итогам голосования лидер оппозиции Петер Мадьяр снял вето, его примеру последовала и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее экономист оценил влияние 20-го пакета санкций ЕС на экономику России.