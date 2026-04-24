Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Евросоюз впервые наказал третью страну за обход антироссийских санкций

Reuters

Евросоюз (ЕС) в рамках 20-го пакета антироссийских санкций впервые в своей истории применил механизм противодействия их обходу через третью страну. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что речь идет о Киргизии, куда после введенных санкций запрещено экспортировать любые станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или радиооборудование, если существует риск их реэкспорта в РФ. В ЕС полагают, что эти товары могут быть использованы «для развития оборонного сектора России».

Согласно сообщению ЕС, Бишкек, несмотря на многочисленные запросы, не принял достаточных мер, чтобы европейская продукция не попадала в Россию через Киргизию.

«Евросоюз не будет игнорировать случаи, когда санкции ЕС систематически обходятся экспортерами в третьих странах...», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации, «направленный на сокращение ее возможностей вести войну». Согласование продолжалось очень долго из-за противодействия со стороны Венгрии, которая блокировала и санкции, и выдачу кредита Украине. Ситуация изменилась после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Победивший по итогам голосования лидер оппозиции Петер Мадьяр снял вето, его примеру последовала и премьер Словакии Роберт Фицо.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!