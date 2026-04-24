Лидеры ЕС спешат приступить к разработке 21-го пакета санкций против РФ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Каллас: лидеры ЕС активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против РФ
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

При работе над 21-м пакетом антироссийских санкций Евросоюз должен пересмотреть некоторые «красные линии», до сих пор мешавшие принимать ограничительные меры против РФ. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав государств и правительств ЕС, передает РИА Новости.

«Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — заверила дипломат.

По ее словам, после утверждения 20-го пакета санкций «настало время» проанализировать факторы, которые препятствовали введению антироссийских мер, и пересмотреть некоторые «красные линии», а также «подумать, что еще можно сделать».

Новый очередной пакет санкций против России был утвержден вчера. Согласование продолжалось очень долго из-за противодействия со стороны Венгрии, которая блокировала и санкции, и выдачу кредита Украине. Ситуация изменилась после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Победивший по итогам голосования лидер оппозиции Петер Мадьяр снял вето, его примеру последовала и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее ЕС впервые ввел санкции против китайской госкомпании.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!