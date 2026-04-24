Лидеры ЕС спешат приступить к разработке 21-го пакета санкций против РФ

При работе над 21-м пакетом антироссийских санкций Евросоюз должен пересмотреть некоторые «красные линии», до сих пор мешавшие принимать ограничительные меры против РФ. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав государств и правительств ЕС, передает РИА Новости.

«Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — заверила дипломат.

По ее словам, после утверждения 20-го пакета санкций «настало время» проанализировать факторы, которые препятствовали введению антироссийских мер, и пересмотреть некоторые «красные линии», а также «подумать, что еще можно сделать».

Новый очередной пакет санкций против России был утвержден вчера. Согласование продолжалось очень долго из-за противодействия со стороны Венгрии, которая блокировала и санкции, и выдачу кредита Украине. Ситуация изменилась после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Победивший по итогам голосования лидер оппозиции Петер Мадьяр снял вето, его примеру последовала и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее ЕС впервые ввел санкции против китайской госкомпании.