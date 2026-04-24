«Потеряла фломастеры»: посол высмеял Каллас из-за слов о «красных линиях» и России

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости пересмотра Евросоюзом некоторых «красных линий» в сфере санкций против России показывает, что она потеряла все фломастеры, кроме красного. С такой иронией «Газете.Ru» прокомментировал слова Каллас чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Она просто потеряла, видимо, фломастеры остальные, кроме красного. Поэтому все рисует красным, наверное. Поэтому пусть рисует дальше Каллас», — пошутил он.

Долгов добавил, что вовсе не стал бы назвать Каллас политиком. Скорее, ее можно назвать «плохим бюрократом» или «назначенкой».

24 апреля Каллас по итогам заседания глав государств и правительств ЕС заявила о том, что при работе над 21-м пакетом антироссийских санкций Евросоюз должен пересмотреть некоторые «красные линии», до сих пор мешавшие принимать ограничительные меры против РФ.

По ее словам, после утверждения 20-го пакета санкций «настало время» проанализировать факторы, которые препятствовали введению антироссийских мер, и пересмотреть некоторые «красные линии», а также «подумать, что еще можно сделать».

