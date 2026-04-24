В США заявили о желании Трампа видеть Путина на саммите G20

WP: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом пишет The Washington ​Post (WP).

Представители американской администрации рассказали журналистам, что США ожидают участия Путина в мероприятии, запланированном на декабрь в Майами, хотя официальное приглашение пока не направлялось.

«Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20», — сказано в материале WP.

23 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россию пригласили на саммит «Большой двадцатки» в США.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш рассказала агентству, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в этом саммите. Она подчеркнула, что США готовятся к возможному приезду российского лидера на мероприятие.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что решение о посещении Путиным саммита G20 будет принято позже.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.