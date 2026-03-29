Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые за столетия не пустили главу церкви

Кристина Афанасьева/РИА Новости

Израильская полиция заблокировала вход латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербатисте Пиццабалле в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Vatican News.

Инцидент произошел в Пальмовое (Вербное) воскресенье (христианский праздник, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста), когда глава Католической церкви Святой Земли направлялся в храм для совершения праздничной мессы. Вместе с патриархом путь преградили и хранителю Святой Земли (кустоду), отцу Франческо Иелпо.

Иерархи следовали в храм в частном порядке, без торжественной процессии или сопровождения толпы, однако полиция вынудила их повернуть назад.

Латинский патриархат заявил, что это первый случай за столетия, когда главам церкви запретили проводить мессу Пальмового воскресенья в этом святом месте.

29 марта папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые ведут войны.

Ранее папа Римский призвал к миру во всем мире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
