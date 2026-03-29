В храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые за столетия не пустили главу церкви

Израильская полиция не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня

Израильская полиция заблокировала вход латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербатисте Пиццабалле в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Vatican News.

Инцидент произошел в Пальмовое (Вербное) воскресенье (христианский праздник, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста), когда глава Католической церкви Святой Земли направлялся в храм для совершения праздничной мессы. Вместе с патриархом путь преградили и хранителю Святой Земли (кустоду), отцу Франческо Иелпо.

Иерархи следовали в храм в частном порядке, без торжественной процессии или сопровождения толпы, однако полиция вынудила их повернуть назад.

Латинский патриархат заявил, что это первый случай за столетия, когда главам церкви запретили проводить мессу Пальмового воскресенья в этом святом месте.

