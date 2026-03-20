Украина разместила ПВО в пяти странах Ближнего Востока

Украина развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критической и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока. Об этом заявил на своей странице в Telegram заявил секретарь Совбеза и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, подводя итоги рабочей поездки украинской делегации в страны Персидского залива.

По его словам, после встречи с руководством и профильными структурами ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании Киев развернул свои ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры, а также провел работу по расширению зон прикрытия.

Кроме того, параллельно украинские военные специалисты работают в каждой из стран под координацией СНБО, добавил Умеров.

В начале марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила дроны-перехватчики и группу специалистов по беспилотникам в Иорданию для защиты военных баз США. Позднее стало известно, Киев отправил в страны Ближнего Востока 201 военного эксперта по противодействию БПЛА.

При этом военный эксперт Владимир Евсеев полагает, что Украина столкнется с реальной нехваткой снарядов и ракет на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее стала известна цель еженедельных встреч Пентагона с Киевом.