Иран обсуждает с дружественными странами посредничество в конфликте с США

МИД Ирана: Тегеран обсуждает с другими странами посредничество в конфликте с США
Руководство Ирана ведет переговоры с дружественными странами и соседями о возможном посредничестве в вооруженном конфликте с США. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today.

По его словам, значительное число государств, в частности ближневосточных, предлагали Тегерану выступить посредниками в отношениях с Вашингтоном.

«Между Ираном, его соседями и другими дружественными государствами в настоящее время ведутся подобные переговоры», — добавил Багаи.

Представитель иранского МИД отметил, что Тегеран с пониманием относится к обеспокоенности других стран возможными последствиями конфликта и их стремлением к стабилизации ситуации.

Комментируя роль Пакистана в переговорном процессе, дипломат отметил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поддерживает контакты с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, также как и с главами МИД ряда других стран.

24 марта Аббас Аракчи сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее в Иране высмеяли слова президента США о прогрессе в переговорах.

 
