Жириновский назвал сроки третьей мировой войны

Шесть лет назад основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил о возможности начала масштабного военного конфликта в 2027 году. Об этом напомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

К публикации он прикрепил видео, на котором политик рассуждает о мировой обстановке. По словам Жириновского, США постепенно потеряют свои позиции на мировой арене, Европа стареет и, по его мнению, пытается воспользоваться «последним шансом» получить выгоду.

Говоря о Китае, политик отмечал, что страна опасается становиться мировым гегемоном. Он предполагал, что в течение пяти лет могут сложиться условия для силового решения накопившихся противоречий.

«Это будет не всемирная ядерная война, локальная, с применением самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее, чем ядерное оружие», — утверждал он.

При этом политик не уточнял, откуда может быть нанесен удар, однако утверждал, что от одной небольшой страны на юге Европы, по его словам, «ничего не останется». Он также пояснял, что называл 2027 год, поскольку, по его мнению, для подобного развития событий требуется подготовка.

Ранее Жириновский предсказал войну США и Израиля с Ираном.