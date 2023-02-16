«Мы понимаем, что никто не собирался этого делать». Что думают в Кремле о Минских соглашениях

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями «исходил из того, что они не будут выполнены». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Москва «не имела пессимизма» по соглашениям с Киевом, которые «оказались камуфляжем» для подготовки ВСУ. В 2016 году Сурков говорил, что устраивал с замгоссекретаря США Викторией Нуланд «мозговой штурм» по поиску компромисса для «реализации» «Минска-2».

Экс-помощник президента и куратор отношений РФ с Украиной Владислав Сурков признал, что при работе над Минскими соглашениями («Минск-2») якобы изначально исходил из их грядущего невыполнения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Алексей Чеснаков.

«Интервью с В.Ю. Сурковым <…> Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? – Нет», — говорится в публикации.

Интервью выглядит как четыре развернутых вопроса, на которые Сурков отвечает «да, да, нет, да». Сурков также утвердительно ответил на вопросы о том, удовлетворен ли он «тем, как именно Россия расширила свои западные границы», а также считает ли он действия ВС РФ эффективными. В интервью Сурков утвердительно ответил на вопрос о «нормализации в обозримом будущем отношений России и Запада».

Чеснаков также указал, что «год назад, за неделю до начала СВО» Сурков «предсказал, что Россия расширит границы».

15 февраля 2022 года Владислав Сурков заявил в статье для издания «Актуальные комментарии», что Россия «была оттеснена в границы похабного Брестского мира».

«Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. <…> Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного мира», — говорится в материале.

Там же Сурков пишет, что «дальше точно [будет] не тишина» — впереди много «практической, прикладной, и даже, возможно, контактной» геополитики.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге последнее заявление Владислава Суркова.

Песков подчеркнул, что российская сторона приложила много усилий, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации «Минска-2». «Основная задача была заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто не собирался этого делать», — отметил он.

По словам Пескова, на финальной стадии ситуации с соглашениями уже наблюдался пессимизм, когда стало понятно, договоренности пытаются «подменить чем угодно, нарушить последовательность». Однако на первоначальной стадии договоренностей пессимизма у РФ не было, была цель реализовать договоренности.

2016 году Сурков, отвечавший в администрации президента за украинское направление, встречался с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

«Состоялись довольно обстоятельные, конструктивные и полезные консультации. Это был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов для реализации Минских соглашений», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что выдвигались также идеи по таким вопросам, как конституционная реформа на Украине, безопасность и выборы.

Липовые соглашения

О де-факто невыполнимости Минских соглашений в последнее время заявляли президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналу Spiegel, что сам остановил реализацию Минских соглашений и соблюдать их не собирался:

«Я не увидел в [Минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины».

Поэтому Зеленский, по его же словам, сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель: «Так мы их [Минские соглашения] реализовывать не можем».

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель также утверждали, что «Минск-2» был попыткой дать Украине время для наращивания сил.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — сказал Олланд.

«Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина», – сказала Меркель.

Экс-глава немецкого правительства добавила, что «в боях за Дебальцево в начале 2015 года, [президент РФ Владимир] Путин мог легко их захватить в то время». «И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», – добавила Меркель.

В ответ на это 9 декабря Владимир Путин заявил, что удивлен этим обманом. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – сказал он.

Президент РФ также заявил, что, «откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера». По его словам, он «всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне».

Минские соглашения состоят из 13 пунктов, в которых закрепляется прекращение огня, отвод тяжелых вооружения с линии соприкосновения и проведение ряда политических процессов. Согласно подписанному договору, Украина, например, обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести местные выборы. После этого к Киеву переходил контроль над границей регионов.