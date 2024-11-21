Сурков объяснил, почему ненормально сидеть за столом «с бородатой бабой»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что либерализм, совершив свою историческую миссию по освобождению чернокожих, женщин, крепостных и пролетариев, начал вырождаться, выискивая «кого-бы еще освободить». В своей колонке для «Актуальных комментариев» он объяснил, почему ненормально сидеть за столом с «бородатой бабой».

По его словам, исторический либерализм, совершив «великую и действительно важную работу», в своих поисках забрел в закоулки, где пряталось «самое извращенное, постыдное и в свободном обществе неприличное».

«И обнаружив там мужика в бюстгальтере и бабу с бородой, решил: дай-ка я их освобожу, больше все равно некого. И стал свои находки навязывать всему миру, полагая, что все обязаны сидеть за одним столом с бородатой бабой и пышногрудым мужиком и изо всех сил делать вид, что ничего особенного не происходит», — написал Сурков.

Политик отметил, что многие государства пытались следовать подобной парадигме и у многих получилось, однако «в целом сексуальная революция провалилась», а атака «первертов и парагендеров» оказалась отражена.

В публикации он также заявил, что либерализм оказался поверженным на своем поле в Соединенных Штатах и в Вашингтон вступает авторитарный дуэт Дональда Трампа и Илона Маска.

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