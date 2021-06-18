Сурков сравнил Путина с императором Октавианом Августом

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью газете Financial Times сравнил президента Владимира Путина с римским императором Октавианом Августом.

Сурков считает, что с его помощью Владимир Путин за время своей работы президентом России сумел создать «новый тип государства», и, подобно Октавиану Августу, «сохранил формальные институты республики» при полном подчинении ему руководства страны.

«Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается... В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка», — заявил Сурков.

Экс-помощник российского президента привел в пример Советский Союз в контексте однородности общественно-политической жизни.

«В Советском Союзе было много однородности. И эта однородность разрушила Советский Союз, потому что людям нужно разнообразие. Но в 90-е годы у нас было разнообразие. И это разнообразие губило Россию еще быстрее», — заявил Сурков.

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