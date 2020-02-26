Самоволка Суркова: о чем рассказал экс-помощник Путина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков объяснил свою отставку «изменившимся контекстом». По его словам, на своем посту он в основном занимался вопросами, связанными с Украиной и Донбассом.

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«Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился... Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду. Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные», — заявил Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Чистая самоволка

Свой уход с поста помощника президента он назвал «чистой самоволкой», а также добавил, что смирился с изменением обстановки и не жалеет о своем решении. Сурков отметил, что хотел уйти еще в 2013 году, но передумал по определенным причинам.

«Получил уникальную возможность самому выбрать проект. Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим», — пояснил экс-помощник главы государства.

Тем не менее контекст на этом участке в последнее время изменился кардинально, продолжил Сурков, это дало повод уйти в отставку окончательно.

«Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился», — утверждает политик.

Украинское расстройство

Говоря о ситуации на украинском направлении, Сурков отметил, что Украины нет, а есть «украинство».

«То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украина» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет» — указал экс-помощник президента России.

Украины пока нет, но со временем украинцы сделают свое государство, считает Сурков, но, какой именно будет это страна пока не ясно.

«В каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным», — добавил политик.

По его мнению, Донбасс не вернется в состав украинского государства, так как жители региона «не заслуживают такого унижения, а Украина такой чести». Сурков также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не лох» и обладает необыкновенной легкостью в мыслях.

Изменение Конституции

Кроме того, бывший помощник президента высказался на тему предстоящего изменения Конституции. Сурков уверен, что пока рано судить об этом, так как окончательного текста еще нет.

«Вроде должны искоренить этот подрывной тезис, что международные договоры для России выше ее собственных законов. Давно пора эту норму убрать. Пока она есть, наша демократия не может считаться вполне суверенной. Надеюсь еще, что будет покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти», — сказал политик.

В Конституции также могут уточнить полномочия президента, добавил Сурков, в этом случае правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», — утверждает бывший помощник президента.

В России фактически сложилась гиперпрезидентская форма правления, подчеркнул Сурков, она органичена для политической культуры страны и ее следует формально-юридически закрепить.

«Пока рано выводы делать, нет текста окончательного, еще идет обсуждение. Посмотрим, что будет на выходе», — резюмировал политик.

Реагируя на это заявление Суркова, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас отметил, что в тексте поправок в Конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено.

«Все это домыслы», — цитирует слова Клишаса РИА «Новости».