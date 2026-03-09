Размер шрифта
Цена на нефть почти превысила $100 за баррель

FT: цена на нефть почти превысила $100 за баррель из-за войны с Ираном
Eli Hartman/Reuters

Цена на нефть почти превысила $100 за баррель впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока. Об этом сообщает The Financial Times.

В публикации отмечается, что власти США и Ирана неоднократно заявляли об атаках на суда в Ормузском проливе, который является одним из главных коридоров поставок нефти.

Из-за связанных с этим рисков Саудовская Аравия, ОАЭИрак и Кувейт планируют либо сократить, либо полностью закрыть места добычи нефти, поскольку существует риск переполнения хранилищ с топливом, которое предназначено для экспорта. В случае продолжения атак на суда может произойти новый скачок цен на энергоносители.

По ожиданиям руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза, если ситуация не изменится, то цена на нефть марки Brent может достичь трехзначных значений в начале следующей недели.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана.

Ранее из-за конфликта вокруг Ирана предсказали подорожание продуктов.

 
