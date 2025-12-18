В России утвердили самозапрет на азартные игры

Госдума утвердила во втором и окончательном чтении законопроект, наделяющий россиян правом с 1 сентября 2026 года добровольно ограничивать себя в участии в азартных играх. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Начиная с сентября следующего года граждане смогут оформить самозапрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов с игровыми автоматами. Для этого им потребуется подать заявление в единый регулятор азартных игр с просьбой о внесении в реестр лиц, отказавшихся от игр. Регулятор будет нести ответственность за ведение этого списка.

Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев, и заявление об отказе не подлежит аннулированию. В заявлении также необходимо указать банковские реквизиты для возврата денежных средств, поставленных на несостоявшиеся события или выигранных, но не выплаченных до вступления в силу самозапрета.

Исключение из реестра «отказников» произойдет либо по истечении указанного срока, либо на основании заявления об исключении, которое можно подать не ранее, чем через год после включения в список. Заявления о включении и исключении из реестра будут приниматься через многофункциональные центры (МФЦ) и портал госуслуг.

Новый закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от лиц, включенных в реестр, а казино и залам игровых автоматов – выдавать им обменные знаки (фишки, жетоны и т.п.) в обмен на деньги, а также производить обратный обмен.

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт.