«Нашли ключ к Трампу». Какими будут отношения США и России в 2026 году

В 2025 году отношения России и США совершили качественный скачок после полного затишья времен администрации Джо Байдена. Российский и американский лидеры провели личную встречу на Аляске и несколько телефонных разговоров. Вашингтон был в постоянном контакте с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на это, говорить о высоком уровне доверия между странами не приходится. Как отношения России и США будут развиваться в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

На расширенном заседании коллегии Минобороны России, которое состоялось 17 декабря, президент Владимир Путин отметил некоторый прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией», — сказал глава государства.

Путин ранее заявлял, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США. По его словам, США при Трампе руководствуются в первую очередь собственными интересами, и это рационально.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США. По его словам, контакты можно будет восстановить при устранении имеющихся «раздражителей».

«Перед нами таким образом может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния», — отметил пресс-секретарь Путина.

Американский президент тоже неоднократно подтверждал готовность обсудить с российским коллегой возобновление двустороннего экономического сотрудничества в случае прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что у двух держав «есть огромный потенциал, чтобы построить отличные отношения, в том числе деловые».

15 августа на Аляске состоялась первая за семь лет встреча президентов России и США. Трамп и Путин говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Эта встреча, по мнению многих представителей экспертного сообщества, стала поворотным моментом для развития российско-американских отношений.

Эволюция 2025 года

За год, прошедший с момента возвращения Трампа на пост президента США, отношения Москвы и Вашингтона действительно сильно поменялись, отметил американист, политолог Александр Асафов.

«Переломным моментом стала встреча президентов в Анкоридже. Несмотря на то, что пока нет никаких видимых продвижений по авиасообщению или по дипломатическому треку, появилась надежда», — сказал политолог.

При этом, по его мнению, не стоит делать каких-либо прогнозов относительно дальнейшего развития отношений, пока не подписаны реальные документы, потому что американская администрация любит менять свои намерения в зависимости от обстоятельств.

«В любом случае, есть ощущение, что в отношениях Вашингтона и Москвы проглядывает тенденция к улучшению. США заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с Россией, потому что мы являемся поставщиками уникального сырья. Для американцев также интересны российские технологии по освоению Арктики, так что направлений для сотрудничества много», — заключил Асафов.

Российско-американские отношения действительно прошли за 2025 год свой эволюционный путь в том смысле, что стороны стали чуть лучше слышать друг друга, и даже это можно считать прогрессом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Российская сторона как будто бы нашла более удачный ключ к Трампу, нежели европейцы, а американская администрация, в свою очередь, научилась читать российскую позицию — распознавать, где торг, а где минимальные требования, с которых Москву сдвигать бесполезно», — пояснила политолог.

В Госдуме согласны, что за год отношения Москвы и Вашингтона сильно изменились, особенно, если сравнить с положением дел, которое было во времена президентства Байдена.

«Самое большое изменение состоит как раз в том, что между Россией и США начали налаживаться хоть какие-то контакты. Конечно, разногласия и непонимание никуда не делись, абсолютно разные интересы в международной политике тоже остались, но есть и полное понимание необходимости контактов», — заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Важно не забывать, что Россия и Соединенные Штаты — это одни из крупнейших экономик мира, мощнейшие ядерные державы и территориально близкие друг к другу страны, отметил депутат.

«Отсутствие контактов между Кремлем и Белым домом может привести к ухудшению ситуации на международной арене в целом и негативно влиять на архитектуру мировой экономики. Я рад, что и в Соединенных Штатах понимают это. В Госдуме мы слышим от коллег из американского конгресса о том, что все большее количество конгрессменов выражает готовность встречаться и работать для налаживания отношений на всех уровнях», — заключил Чепа.

Стратегия перемен

5 декабря Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. В документе приоритетными интересами названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

США перестали считать Москву «угрозой глобальному порядку», как это было в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы в мире перестали воспринимать НАТО как «вечно расширяющийся альянс».

Комментируя обновленную американскую стратегию национальной безопасности, в Кремле отметили, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента Трампа, разительно отличаются от подходов прежних лидеров .

Британская газета The Telegraph также обратила внимание, что новая стратегия нацбезопасности США не включает в себя критику России. По данным газеты, европейских лидеров обеспокоил подход, при котором Штаты назвали главной проблемой Европы не Россию, а «цивилизационное стирание», вызванное иммиграцией.

Конструктив по отношению к России действительно был зафиксирован в новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов, подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» политолог Анастасия Гафарова.

«Стремление наладить диалог с Россией зафиксировано в одном из основополагающих документов нынешней американской администрации. Соответственно, под эти задачи теперь будут приниматься программы, формироваться кадры, подводиться бюджеты. Все это, конечно, пока лишь временный тренд, окно возможностей может захлопнуться достаточно быстро, но на будущий год переговорные линии останутся открыты», — сказала эксперт.

При этом администрация Трампа сейчас проявляет особый интерес к развитию совместных с Россией проектов в сфере добычи редкоземельных металлов и энергоносителей, освоения Арктики. Однако они вряд ли получат развитие до возникновения определенности с украинским урегулированием, добавила Гафарова.

«История с возможным использованием российских активов для совместных проектов России и США тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Это масштабная дипломатическая игра, намеренно подложенное яблоко раздора в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Российские средства давно стали частью европейского финансового оборота, и вытащить их оттуда они не хотят или просто не могут. Конечно, Трамп был бы счастлив создать еще один фонд имени себя и наполнить его миллиардами долларов не из кошелька американских налогоплательщиков, но вряд ли это ему удастся», — заключила американист.

Ограниченная нормализация

Несмотря на то, что Вашингтон и Москва восстановили контакты в 2025 году, некоторые эксперты призывают не воодушевляться раньше времени, потому что российско-американские отношения все еще находятся на историческом минимуме. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт «Центра международного взаимодействия и сотрудничества» Иван Бубнов.

«Инициативы Трампа по урегулированию конфликта на Украине и критика в отношении европейского и украинского руководства могут создать впечатление о развороте в отношениях России и США. Но не стоит забывать, что действующие прежде договоры, касающиеся стратегической безопасности, больше не действуют, а экономическое сотрудничество сведено на нет беспрецедентными санкциями», — сказал эксперт.

При этом Бубнов отметил, что американская сторона готова обсуждать «красные линии» России, прежде всего вопрос о нерасширении НАТО на восток.