Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по активам России

Канцлер Австрии: сомнения Бельгии по отъему активов РФ надо воспринимать всерьез
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал воспринимать всерьез опасения Бельгии и других стран в связи с предлагаемым Еврокомиссией использованием замороженных активов России, передает ТАСС.

Он заявил, что подобные действия должны совершаться на правовой основе.

«По информации, которой я располагаю, эта основа есть. Однако, разумеется, присутствуют сомнения со стороны стран — членов ЕС, особенно Бельгии, которая будет особенно затронута, поскольку штаб-квартира Euroclear находится именно там. Эти сомнения необходимо воспринимать серьезно», — отметил политик.

По словам Штокера, он выступает против навязывания Бельгии такого решения, но надеется на достижение соглашения по замороженным активам РФ со стороны стран Евросоюза, «чтобы обеспечить финансирование Украины и усилить давление на Россию».

18 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине так называемого «репарационного кредита».

По его словам, встреча лидеров ЕС чрезвычайна важна, поскольку проходит в ключевой момент. Европа должна показать, что может «защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство», утверждает Макрон.

Ранее экономист сравнил с уличной дракой происходящее вокруг активов России.

