Ушаков предположил, зачем Зеленский согласился провести выборы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, будет рассматривать возможность проведения выборов в стране в качестве повода для временного прекращения огня. Об этом в интервью RT заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто. Вот и все», — заявил он.

Зеленский на днях согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Зеленский попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов и пообещал, что при благоприятном сценарии Украина будет готова к выборам через 60-90 дней.

Обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз заявил, что президентские выборы на Украине могут «поставить крест» на политической карьере нынешнего главы государства, так как его рейтинг составляет всего 20%.

Ранее Зеленский получил от США «сигналы» по проведению выборов.