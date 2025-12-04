В России рассказали, как конфискация активов повлияет на мирное соглашение

Слова премьер-министра Бельгии о том, что конфискация российских активов в пользу «репарационных» кредитов для Киева может привести к срыву мирной сделки по Украине, совершенно правдивы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Борис Межуев.

«Я уверен, что конфискация российских активов будет воспринята Москвой как жесткий шаг в сторону эскалации. Так что опасения премьер-министра Бельгии совершенно верны. В Европе попросту не верят, что мирный план может быть заключен в скором времени, а потому продолжается процесс помощи Киеву, а на это нужны деньги», — сказал политолог.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что Соединенные Штаты отказались от прямого давления на Киев и не поставили жестких временных рамок для заключения соглашения.

«Трамп решил не продавливать мирный план для европейцев и украинцев, хотя на последних мог бы воздействовать. В этой ситуации Европа посчитала, что перспектива мира откладывается, а значит Киеву надо помогать деньгами и закупкой оружия у американцев. Все это европейцы на свои деньги больше делать не могут, а потому остается использовать только российские активы», — заключил Межуев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК прислушивается к опасениям Бельгии в связи с использованием замороженных российских активов при выдаче Киеву «репарационного» кредита и не оставит Королевство в затруднительном положении.

