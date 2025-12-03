На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пескова спросили о четырех новых документах к мирному плану США

Песков не стал говорить о четырех новых документах к мирному плану США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать документы, которые были представлены на переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

«Сейчас не станем ничего охаракетеризовывать», — ответил Песков на вопрос, почему именно четыре документа были представлены на переговорах по Украине.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом.

