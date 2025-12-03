Ушаков рассказал о договоренности Росси и США не раскрывать суть переговоров

Ушаков: РФ и США договорились не раскрывать суть переговоров Путина и Уиткоффа

Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы договорились с американскими коллегами, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров, беседа носила закрытый характер», — сказал помощник президента России.

Ушаков добавил, что представители США лично доложат президенту США Дональду Трампу об итогах встречи.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. С российской стороны на встрече также присутствовали Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ушаков сообщил, что в ходе переговоров президент России и спецпосланник американского лидера обсуждали территориальные проблемы. Представитель Кремля подчеркнул, что без данного вопроса РФ не видит решения кризиса.

Ранее Путин попросил Уиткоффа передать Трампу дружеский привет.