Лавров и Ван И обсудили урегулирование кризиса на Украине

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ван И во время переговоров в Москве обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине, обращая внимание на устранение первопричин конфликта. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве отметили, что на встрече также обсуждалась обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там указали, что «по итогам переговоров оказалось широкое совпадение и близость позиций по ключевым вопросам.

«Это предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

До этого Ван И провел в Москве консультации по стратегической безопасности под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По итогам переговоров стороны вышли на широкий список договоренностей.

Ранее Арестович назвал цель Украины на переговорах с США.