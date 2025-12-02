На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров и Ван И обсудили урегулирование кризиса на Украине

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ван И во время переговоров в Москве обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине, обращая внимание на устранение первопричин конфликта. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве отметили, что на встрече также обсуждалась обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там указали, что «по итогам переговоров оказалось широкое совпадение и близость позиций по ключевым вопросам.

«Это предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

До этого Ван И провел в Москве консультации по стратегической безопасности под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По итогам переговоров стороны вышли на широкий список договоренностей.

Ранее Арестович назвал цель Украины на переговорах с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами