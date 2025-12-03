Журналист сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским в Брюсселе

Журналист Рафоглу заявил об отмене встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, встреча отменена. Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист Euronews Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.

«Зеленский возвращается домой», — написал Рафоглу.

Каких либо подробностей он не привел. Официальной информации также не поступало.

До этого данные портала Flightradar24 показали, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом не стал останавливаться в Европе и продолжил путь в сторону Америки. По данным Flightradar24, после 6:00 мск самолет Уиткоффа — Bombardier Global 7500 — покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки.

При этом французские СМИ писали, что переговоры Уиткоффа с представителями Украины после визита в Москву могут пройти 3 декабря в Брюсселе.

Ранее Ушаков рассказал о планах Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным.