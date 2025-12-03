На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили более 100 беспилотников. Военная операция, день 1379-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1379-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 102 беспилотника над российскими регионами. В Тамбовской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану на переговорах в Кремле. The Daily Telegraph сообщила, что диктовать условия мирного урегулирования конфликта будет президент РФ Владимир Путин, так как российская армия добивается успехов в зоне СВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:10

Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности, но может помочь с организацией мероприятий по ее обеспечению, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

8:58

США не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

8:47

Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 млрд иен (около $25,6 млн) на разминирование, сообщили в МИД Японии.

8:39

Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на $500 млн в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более гибкой, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.

8:24

Российская армия одерживает успехи в спецоперации на Украине, а диктовать условия мирного урегулирования конфликта будет президент Владимир Путин, пишет The Daily Telegraph.

8:13

🔴 В результате падения фрагментов украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.

8:09

🔴 Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 102 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

26 дронов уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Курской, 16 над ростовской. Семь БПЛА сбили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской, четыре — над Воронежской,

8:05

Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану на переговорах в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

8:01

Сегодня 1379-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Рубио назвал главный пункт спора в переговорах по Украине
Путин провел пятичасовые переговоры с Уиткоффом. Вашингтон передал новые предложения по Украине
Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США по мирному плану
Стала известна реакция дипломатов ЕС на арест Могерини
Юрий Лоза раскрыл, за что себя упрекает в отношении с отцом-инвалидом
Стало известно о планах протеже Жириновского выйти по УДО по делу об убийстве
Стала известна судьба бойцов, подписавших молодежный контракт с  ВСУ
В Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной»
В Турции допустили новую встречу делегаций России и Украины в ближайшее время
Названы последствия отмены НДФЛ для пенсионеров с низкими доходами
Мошенники использовали ушедшую мать Дмитрия Нагиева для обмана людей
В России рассказали о планах Индии приобрести больше ЗРК С-400
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал вырезание сцен из фильмов
Захарова нашла причину высказываний из НАТО об «упреждающих ударах» по России
Волки утащили из дома пятилетнего мальчика и младенца, детей не спасли
Добровинский назвал главную ошибку Долиной
Суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Кузбассу
Самолет Уиткоффа направился прямо в США
Французский политик обвинил Макрона в саботировании мирных усилий Уиткоффа
Основатель группы «Агата Кристи» обвинил Макаревича в глубинном неуважении к России
Россиян предупредили, что налоговая может списать у них деньги со счетов
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
Российскую чемпионку мира внесли в базу «Миротворца»
Россиянка лишилась более чем 6 млн рублей и квартиры из-за мошенников
Иностранный тренер ЦСКА рассказал, что его удивило в России
Mia Boyka накупила клюшек на миллион рублей
В российском регионе из-за атак ВСУ повреждены резервуары с топливом
Токсичная красота. Зачем мужчины колют ботокс в мошонку
Теперь вы знаете
Турецкая компания отказалась от судоходства с Россией из-за угроз безопасности
В Евросоюзе приняли решение по поводу отказа от российского газа
3 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 3 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
США готовят наземную операцию против Венесуэлы. Трамп объявил о переходе к силовому сценарию
Трамп объявил о скором начале наземной операции США в Венесуэле
«Лучший в истории»: как Россия принимала чемпионат мира по футболу
«Рейс закончился, освобождайте самолет»: борт с россиянами сел в «голой степи» Казахстана
Посольство РФ: россияне покинули внепланово севший в Актау борт
«Не хотим воевать с Европой — но готовы прямо сейчас»: что сказал Путин перед переговорами с США
Путин заявил о полном контроле ВС РФ над правым и левым берегом Купянска
Мошенничество в Брюгге: экс-глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии
В Бельгии по делу о мошенничестве задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини
«Лучший по профессии»: как конкурс для мастеров задает стандарты для всей России
Победители конкурса «Лучший по профессии» рассказали о дальнейших планах
«Показать, что ее ценят». Зачем Долину позвали в Госдуму обсуждать сделки с жильем
Депутат Свищев: Долину позвали в Госдуму, чтобы она рассказала свою версию дела
«Эффект Долиной»: юристы рассказали, как снизить риски при покупке жилья и защититься от мошенников
Как сохранить квартиру и деньги при покупке недвижимости и не попасть в «схему Ларисы Долиной»
