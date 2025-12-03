Над Россией сбили более 100 беспилотников. Военная операция, день 1379-й

Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности, но может помочь с организацией мероприятий по ее обеспечению, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
США не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 млрд иен (около $25,6 млн) на разминирование, сообщили в МИД Японии.
Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на $500 млн в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более гибкой, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.
Российская армия одерживает успехи в спецоперации на Украине, а диктовать условия мирного урегулирования конфликта будет президент Владимир Путин, пишет The Daily Telegraph.
🔴 В результате падения фрагментов украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 102 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
26 дронов уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Курской, 16 над ростовской. Семь БПЛА сбили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской, четыре — над Воронежской,
Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану на переговорах в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».