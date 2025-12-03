Потомок белорусских партизан: чем известен зять Трампа, от которого ждут мира на Украине

Предки зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера сумели сбежать из нацистского гетто в Белоруссии во время Второй мировой войны, а его бабушка вступила в ряды партизан. Их потомок стал одним из ключевых переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине. Кушнер занимается продвижением мирного плана Трампа, встречался с украинской делегацией во Флориде, а накануне вместе со Стивеном Уиткоффом провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Кушнера называют человеком, который обладает полным доверием Трампа. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который стал участником переговоров по урегулированию украинского конфликта, оказался потомком белорусских партизан, сообщает «Sputnik Беларусь».

Предки Кушнера до Второй мировой войны жили в каменном доме в центре белорусского города Новогрудок. Глава семейства Зейдель Кушнер был предпринимателем и производил меховые изделия. Он вместе с женой Хиндой воспитал сына Хоню, а также дочерей Лею и Раю — будущую бабушку Джареда.

В 1941-м в нацисты организовали в Новогрудке гетто. Хинду расстреляли, а Зейделю вместе с дочерьми удалось сбежать. Хоня погиб во время побега.

«В ночь Рош-а-Шана 1943 года 250 евреев — все, кто остался в живых из населения когда-то 20-тысячного города, убежали через тоннель, который они вырыли под забором... Брат моей бабушки был убит... Моя бабушка спряталась в лесу, где присоединилась к партизанскому отряду Бельских. Мой дед три года жил в норе в лесу, прячась ото всех и замерзая в этой норе в русскую зиму. В настоящей норе, которую он вырыл сам», — рассказывал Джаред о тех событиях.

В партизанском отряде Рая встретила своего будущего мужа Иосифа Берковича. После войны они перебрались в США, Иосиф взял себе фамилию супруги. Впоследствии их сын Чарльз стал миллиардером, а его сын Джаред в 2009 году женился на старшей дочери Трампа — Иванке.

Роль Кушнера в урегулировании на Украине

44-летний Кушнер в последнее время принимает активное участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркивал, что его зять «вовлечен в этот процесс». В частности, Кушнер вместе со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом зачитывал президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону пункты американского мирного плана, утверждает Axios.

Кроме того, Кушнер входил в состав американской делегации на переговорах в Женеве, а 30 ноября вместе с Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио встретился с украинской делегацией во Флориде. На этих переговорах, согласно информации ABC News, Украина отказалась от территориальных уступок.

Путин провел пятичасовые переговоры с Уиткоффом. Вашингтон передал новые предложения по Украине Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану на переговорах в Кремле... 03 декабря 05:37

Накануне Кушнер и Уиткофф прилетели в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед встречей с российским лидером американские гости в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева пообедали в одном из московских ресторанов, удостоенном в 2022 году звезды Michelin, пишет ТАСС. После этого они прогулялись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а также посетили Красную площадь.

Затем Кушнер и Уиткофф на протяжении пяти часов беседовали с Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал встречу «полезной, конструктивной, весьма содержательной». Стороны, помимо прочего, обсудили территориальный вопрос, однако не пришли к компромиссу.

«Сражаются за 30–50 километров». О чем не могут договориться Россия и Украина Основным предметом спора между Россией и Украиной стали пространство примерно в 30-50 км и 20%... 03 декабря 10:44

По информации CNN, Кушнер обладает редким качеством, которое отсутствует у многих людей в высшем окружении главы Белого дома, — полным доверием президента.

«Трамп считает Кушнера своим «ближайшим помощником» по вопросам внешней политики. Один из источников, близких к нему, отметил, что у него есть хорошие идеи, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — говорится в публикации.

Источники CNN обратили внимание: не было какого-то конкретного момента, когда было принято решение, что зять президента займется российско-украинскими вопросами. Это было «естественное продолжение работы», которую Кушнер вел еще до вступления Трампа в должность, когда консультировал некоторых чиновников Белого дома по вопросам Ближнего Востока.

Зять Трампа Кушнер боролся с раком во время работы в Белом доме Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лечился от рака щитовидной железы в 2019 году... 26 июля 18:58

Чего добился Кушнер?

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне (Нью-Джерси), учился в частной еврейской школе, а впоследствии поступил в Гарвардский университет. В 2003-м получил диплом бакалавра в области государственного управления. В 2007-м завершил учебу в Нью-Йоркском университете, получив степени бакалавра права и магистра делового администрирования.

Кушнер начал совершать сделки с недвижимостью во время учебы в Гарварде, а в 2006-м купил газету The New York Observer. Спустя два года стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties.

Несмотря на то, что его отец финансировал демократов, Кушнер принял активное участие в предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Он стал главным советником и доверенным лицом будущего президента.

В период первой каденции Трампа (2017—2021) Кушнер с женой получили должности советников президентов. Зять главы Белого дома занимался вопросами ближневосточного урегулирования, под его руководством были заключены Соглашения Авраама — договоры, предусматривающие установление официальных дипотношений между Израилем и арабскими странами. Кроме того, Кушнер стал одним из основных сторонников официального признания Соединенным Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Во время нынешнего президентства Трампа Кушнер участвовал в достижении перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.