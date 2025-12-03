Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились, они продлились около пяти часов. Об этом сообщил ТАСС.

С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

2 декабря Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей. Российский лидер обсудит со спецпосланником американского президента понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану, отметил он.

Говоря о том, ждать ли прорыва по итогам переговоров, президент США Дональд Трамп заявил, что не знает.

Ранее сообщалось, что Рубио отодвинули от переговоров по Украине.