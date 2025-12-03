Помощник президента прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«Продуктивно», — написал он, опубликовав фотографии со встречи.
Дмитриев участвовал во встрече с российской стороны. Помимо него, там присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Переговоры проходили в Кремле. Они продлились почти пять часов.
По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве.
Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.
Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.