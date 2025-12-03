На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Помощник президента прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев назвал продуктивной встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Продуктивно», — написал он, опубликовав фотографии со встречи.

Дмитриев участвовал во встрече с российской стороны. Помимо него, там присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры проходили в Кремле. Они продлились почти пять часов.

По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве.

Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами