Помощник президента прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев назвал продуктивной встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Продуктивно», — написал он, опубликовав фотографии со встречи.

Дмитриев участвовал во встрече с российской стороны. Помимо него, там присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры проходили в Кремле. Они продлились почти пять часов.

По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве.

Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.