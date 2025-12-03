На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков сообщил, что российской стороне передали еще 4 документа, помимо плана Трампа

Ушаков: Россия получила еще 4 документа, помимо мирного плана Трампа
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия получила еще четыре документа помимо первоначального мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Россия получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана США обсуждались на встрече, рассказал он.

«Затем мы получили еще несколько документов, 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с [спецпосланником президента США Стивом[ Уиткоффом и [зятем американского президента Джаредом] Кушнером», — сказал Ушаков по итогам переговоров в Москве.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

