Дмитриев: переговоры с командой Трампа в Москве станут важным днем для мира

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X назвал сегодняшний день, 2 декабря, важным для мира.

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине», — заявил он.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде. По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не принял участия в переговорах, чем показал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» писало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

