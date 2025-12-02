На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриев оценил важность предстоящей встречи Путина и Уиткоффа

Дмитриев: переговоры с командой Трампа в Москве станут важным днем для мира
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X назвал сегодняшний день, 2 декабря, важным для мира.

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине», — заявил он.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде. По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не принял участия в переговорах, чем показал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» писало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами