Белый дом подтвердил отправку спецпосланника на переговоры в Россию

Белый дом: Уиткофф направляется в Россию для встречи с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию для проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Каролин Левитт, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Встреча запланирована на вторник, вероятно, на вторую половину дня.

«И сейчас, конечно же, специальный посланник Уиткофф направляется в Россию», — сказала Левитт журналистам.

1 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф на этой неделе проведет встречу с российским лидером. При этом хозяин Белого дома не назвал конкретную дату.

Комментируя ситуацию, научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что участники переговоров в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после заключения мирного соглашения. В то же время он выразил уверенность, что власти РФ никогда не пойдут на уступки в территориальном вопросе и не отдадут «ни Крым, ни новые территории».

