На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин: успех на Красноармейском направлении обеспечит решение основных задач СВО

Путин заявил, что взятие Красноармейска обеспечит решение задач СВО
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировкой войск, передает ТАСС.

Глава государства поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность.

«Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно, и обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены при начале СВО», — сказал Путин.

В ходе посещения пункта управления Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами