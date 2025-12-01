Путин: успех на Красноармейском направлении обеспечит решение основных задач СВО

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировкой войск, передает ТАСС.

Глава государства поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность.

«Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно, и обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены при начале СВО», — сказал Путин.

В ходе посещения пункта управления Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

