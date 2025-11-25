«Не сливать и не допускать утечек». Что в России говорят о переговорах с США в Абу-Даби

Во вторник, 25 ноября, в Абу-Даби пройдут консультации российской и американской сторон по согласованию мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. По данным СМИ, план, который изначально состоял из 28 пунктов, после встречи США с украинской делегацией сократился до 19 пунктов. Чего стоит ждать от предстоящих переговоров в ОАЭ и чего добиваются Евросоюз и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Москва ожидает от Соединенных Штатов согласованную с Европой и Украиной версию плана по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию о переговорах американской и российской делегаций в Абу-Даби.

«Мы от них (США. — «Газета.Ru») ожидаем той версии, которую они сочтут промежуточной с точки зрения завершения фаз согласования этого текста с европейцами и украинцами. И тогда мы будем смотреть, потому что если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — добавил министр.

Он добавил, что западные СМИ спекулируют новостями и сливают информацию о переговорах, чтобы подорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа.

«У нас постоянно действующие каналы общения с американцами <...> Мы этого не скрываем, но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек», — добавил Лавров.

Министр армии США Дэниел Дрисколл возглавляет делегацию, которая встретится с представителями России в Абу-Даби во вторник, 25 ноября, для обсуждения нового американского мирного плана по Украине. По данным телеканала CBS, в понедельник уже прошел первый раунд подобных встреч .

Переговоры с российской делегацией состоялись после того, как официальные лица США и Украины встретились в воскресенье в Женеве и попытались сблизить позиции по плану. По итогу первоначальный вариант инициативы, который состоял из 28 пунктов, был сокращен до 19 пунктов.

В Кремле внимательно следят за публикациями в СМИ о возможных контактах между представителями России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не может предоставить никаких подробностей.

Он добавил, что пока Россия имеет в своем распоряжении только изначальный мирный план США.

«Мы следим за сообщениями СМИ, тщательно анализируем их, мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами, мы понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения», — сказал Песков.

Публикация мирного плана США, который первоначально состоял из 28 пунктов, застала многих в правительстве США, Киеве и Европе врасплох и вызвала новые опасения, что администрация Трампа может насильно подтолкнуть Украину к подписанию мирного соглашения. Многие европейские и украинские политики заявляли, что первоначальный текст слишком сильно был ориентирован на Москву, и требовали внести правки.

Ожидания от встречи в Абу-Даби

В России ожидают, что очередная встреча российской и американской делегаций в Абу-Даби может стать стартом к подготовке встреч на более высоком уровне.

«Позиция Соединенных Штатов, конечно, всегда будет близка к ультимативной, но Вашингтон уже показал, что готов общаться со сторонами и пытаться договариваться. При этом стоит отметить, что в этот раз ультиматумы пока что звучали только в сторону Киева и его европейских менеджеров, что для Москвы может стать положительным знаком», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Александр Асафов.

По его мнению, Вашингтону действительно важен процесс мирного урегулирования на Украине, поэтому в переговорный процесс вводятся новые лица, которые выступают с более умеренной позицией по отношению ко всем сторонам.

«Я думаю, что перспективы у мирного соглашения есть, но пока еще не была учтена позиция России. Надеюсь, что это будет сделано в ходе переговоров в Абу-Даби. Очевидно, что эти встречи будут продолжаться. Я думаю, что идет подготовка к переговорам на более высоком уровне», — заключил американист.

Однако некоторые эксперты предполагают, что встречи в Абу-Даби — это всего лишь очередной раунд «челночной дипломатии», который закончится ничем. В частности, таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«То, что мы наблюдаем сейчас — это очередной раунд челночной дипломатии, с тем же уровнем успешности, что и прежде. При внешнем приветствии мирных усилий новый мирный план ждет участь прежних инициатив. Цель американской стороны — представить вариант мирного плана с правками от Украины. Изначальный план из 28 пунктов был в реальности далек от учета российских интересов, поэтому, скорее всего, нынешняя версия потеряла даже остатки приемлемости», — пояснила политолог.

Проблемой в плане американского посредничества остается, помимо прочего, то, что команда Трампа хочет не урегулировать конфликт, а «остановить войну», то есть лишь механически остановить боевые действия, считает Гафарова.

«Высказывания [вице-президента США Джей Ди] Вэнса, искренне не понимающего, почему русские и украинцы «не могут перестать убивать друг друга и выгодно торговать», показывает крайне слабое понимание Вашингтоном ситуации в целом. С учетом того, что США и были во многом зачинщиками нынешнего конфликта на Украине, миротворческие усилия обречены стать тем, что мы видим из раза в раз», — заключила американист.

Страх Европы и Киева

Несмотря на то, что не все в России верят в успех предстоящих переговоров в Абу-Даби, в Европе и на Украине продолжают с напряжением следить за происходящим. Как пишет Politico, в европейских столицах опасаются, что Трамп вновь поменяет свое мнение и откажется от обещаний, которые были ранее даны Киеву во время переговоров в Женеве.

«Риск для Украины сейчас заключается в том, что [президент России Владимир] Путин вернет американского президента к его исходной позиции <...> Если это произойдет, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому придется сделать нелегкий выбор: либо принять предложение, подготовленное Трампом и Путиным, либо поставить на карту будущее своей страны в надежде получить достаточную помощь от своих европейских друзей. Тех самых друзей, которые после почти четырех лет конфликта не отправили ему ни своих войск, ни нужного оружия», — говорится в статье Politico.

Соединенные Штаты, конечно, любят выдвигать всевозможные ультиматумы, но в этот раз они определенно будут делать это не в адрес России, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В Вашингтоне понимают, что те задачи, которые они хотели реализовать к 27 ноября, не будут выполнены из-за несогласия европейской и украинской сторон. Первоначальный вариант плана подвергается серьезным атакам именно со стороны Европы и Украины, а не России. Думаю, что Штаты недовольны тем, что их партнеры по НАТО так затрудняют процесс», — сказал депутат «Газете.Ru».

Он напомнил, что сразу же после встречи российского и американского президентов в Анкоридже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что все договоренности Вашингтона и Москвы необходимо разрушить. Однако очевидно, что Штаты не согласны с таким подходом, заключил Чепа.

Кто участвует в переговорах

Кто входит в состав российской делегации, неизвестно. О составе американской группы, которую возглавляет министр армии США Дэниел Дрисколл, тоже нет никаких данных.

При этом эксперты отмечают, что сам факт участия в переговорах нового игрока в лице Дрисколла говорит о желании Штатов продолжить дипломатический процесс и о их готовности менять подходы.

close Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Reuters

«Вывод Дрисколла на авансцену миротворчества — это фактически перехват контроля от неоконсерваторов и Кита Келлога Джей Ди Вэнсом и его приближенными. Вэнс и Дрисколл — старые приятели и однокашники. Дрисколл ни в коей мере не друг и не лоббист Киева. Так что смена Келлога на Дрисколла — это плохой знак для Киева, но это не значит, что команде Зеленского не на чем поиграть», — пояснила американист Анастасия Гафарова.

По мнению политолога, руководство Украины не может не понимать, что их положение осложнилось на фоне коррупционного скандала, но вместе с тем они не считают это положение совсем безнадежным.

«В Киеве исходят из того, что Россия пусть и побеждает на поле боя, все равно проигрывает войну коллективному Западу, а значит, Киев может и далее диктовать условия. До момента, как это заблуждение не будет развеяно, мирный процесс существенным образом не сдвинется», — заключила политолог.