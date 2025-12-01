Раскрыты подробности переговоров США и Украины во Флориде

На прошедших в пятницу переговорах между Украиной и США во Флориде делегациям не удалось согласовать окончательный проект мирного соглашения, однако был сделан «еще один шаг вперед». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

«Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — рассказал источник.

По его словам, в США понимают, что после обсуждений с Украиной им придется говорить с Россией. Также делегация Киева на переговорах в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Поиск потенциальных решений будет продолжаться, но «это очень сложный вопрос», констатировал источник.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее на Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ.