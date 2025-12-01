Уиткофф и Кушнер направляются в РФ после встречи с украинскими переговорщиками

WSJ: Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для продолжения диалога по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Кушнер провели встречу с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Shell Bay, гольф-курорте в Южной Флориде.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, во время переговоров обсуждались выборы на Украине, возможность обмена территориями, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом в процессе достижения соглашения по условиям предлагаемого мирного соглашения.

«Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют позже выехать в Москву для продолжения переговоров с Россией», — говорится в материале.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в течение текущей недели.

Ранее Рубио заявил, что США понимают взгляды руководства России.