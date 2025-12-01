Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1377-й

🔴 В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи, сообщил оперативный штаб региона.
Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между РФ и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине.
НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» против России в ответ на гибридные атаки, заявил Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По четыре дрона сбили в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. По три — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два — в Воронежской области, по одному — в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.