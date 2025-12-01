На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1377-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1377-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта с Украиной. Газета The Wall Street Journal сообщила, что вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:02

🔴 В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи, сообщил оперативный штаб региона.

8:51

Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

8:39

США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между РФ и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

8:30

8:21

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине.

8:16

НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» против России в ответ на гибридные атаки, заявил Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

8:10

Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По четыре дрона сбили в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. По три — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два — в Воронежской области, по одному — в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.

8:01

Сегодня 1377-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
