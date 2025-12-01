«Подумали, рванула заправка». В многоэтажке в Каспийске произошел взрыв после атаки БПЛА

В Каспийске на фоне атаки БПЛА произошел мощный взрыв. В многоэтажном доме выбило стекла, повреждены припаркованные автомобили. В результате пострадала 12-летняя девочка, она получила ранение грудной клетки. Местные жители сравнили атаку с «громом» и «взрывом заправки». Генерал-майор Владимир Попов считает, что ВСУ запустили беспилотники с акватории Каспийского моря, замаскировавшись под рыбаков.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Каспийск, расположенный на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — отметил он.

В городе организована работа оперативных служб, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для обеспечения безопасности населения и объектов, заверил Меликов.

В результате атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка. По информации республиканского минздрава, она получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу, однако после оказания медицинской помощи выписали домой под амбулаторное наблюдение.

При этом мэр Каспийска Борис Гонцов в беседе с РИА Новости заявил об отсутствии пострадавших.

«Без жертв, пострадавших нет, работа проводится в соответствующих правоохранительных структурах. Ситуация под контролем, все работают», — сказал он.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, а также обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи.

Согласно информации МЧС Дагестана, опасность атаки БПЛА в республике была объявлена в 2:49 мск, ее отменили в 8:56 мск. Сколько беспилотников атаковали Каспийск, на данный момент неизвестно.

«Я думала, что гром»

По информации Telegram-канала Mash Gor, при налете БПЛА в многоэтажном доме в Каспийске произошел мощный взрыв. SHOT утверждает, что в городе произошло несколько взрывов.

В результате в квартирах многоэтажки выбило более 30 окон . Кроме того, фрагменты кирпичей упали на дорогу, повреждены минимум 15 припаркованных автомобилей.

«Жители каспийской многоэтажки сообщают, что за мгновение до взрыва увидели нечто, напоминающее беспилотник, упавшее на крышу. По их версии, он предположительно был сбит и спикировал в дом», — говорится в публикации.

Местные жители «подумали, что рванула заправка, расположенная неподалеку» .

«Очень громкий звук был. Я думала, что гром», — поделилась одна из подписчиц Telegram-канала «Каспийск 24». «У меня чуть шкаф не упал», — добавил еще один очевидец.

ВСУ предприняли атаку на Каспийск, чтобы усилить напряженность в регионе, считает военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«По мирным жителям, жилым кварталам, школам, больницам и так далее [удары] наиболее болезненны. Это коварный подход для нагнетания обстановки , поскольку нашим службам потом нужно объяснять народонаселению, почему так получилось», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Попов обратил внимание, что в Каспийске есть воинские части. По его мнению, они не были подвержены прямому удару ВСУ, поскольку «прикрываются в определенном режиме РЭБ-системами активного и пассивного противодействия, наблюдения и патрульного сопровождения воздушного пространства». В связи с этим качество и эффективность ударов со стороны ВСУ были бы низкими, подчеркнул генерал.

Собеседник издания допустил, что ВСУ могли атаковать город с акватории Каспийского моря, замаскировавшись под рыбаков.

«Наносят удары со стороны Каспия, где-то под видом рыбаков, где-то под видом использования туристических маршрутных выходов в море», — сказал он.

Попов подчеркнул, что запуск любого беспилотника на Дагестан «осуществляется, безусловно, не с географической территории Украины». Эту задачу выполняют диверсанты или группы с участием специалистов, «найденных на стороне», добавил генерал.