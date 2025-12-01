Запрет на выезд и три обвинения. Что ждет Ермака после «ужасного разрыва» с Зеленским?

Украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждают в Верховной раде. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате».

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку запретили покидать страну. Письмо об этом получили украинские пограничники, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака», — отметил он в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, Ермак наиболее активно участвовал в «построении людоедской системы», в рамках которой на Украине «охотятся за людьми на улицах» (речь идет о насильственной мобилизации на Украине. — «Газета.Ru»), а части общества запретили пересекать границу. Теперь же, отметил Гончаренко, он сам попал в ее «жернова».

Основанием для запрета на выезд депутат назвал соответствующий запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Портал «Украина.ру» утверждает, что экс-чиновнику планируют предъявить три обвинения, в совершении каких именно преступлений — не сообщается .

28 ноября сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках расследования скандального дела о коррупции в сфере энергетики (операцию назвали «Мидас») провели обыски в квартире Ермака. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о его увольнении с поста главы своего офиса. После отставки чиновник сообщил о планах отправиться на фронт.

«Получасовая истерика»

Как сообщила газета «Украинская правда» (УП), реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

«Ермак до последнего не верил, что Первый [Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — отметил источник издания из близкого окружения Ермака.

Другой высокопоставленный чиновник заявил, что «разрыв был ужасным», но Зеленский «в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял».

«Как Кай после Снежной королевы», — добавил он.

Источники УП обратили внимание, что Зеленский после отставки Ермака якобы снова стал «энергичным».

«Коалиция желающих отставки Ермака»

Высокопоставленные украинские чиновники из окружения Зеленского координировали свои действия по увольнению Ермака в «революционном» тайном чате, также выяснила УП.

«Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета [Зеленского], как пустой стул справа от него», — заметил один из участников чата после ухода Ермака с поста главы офиса президента Украины.

«Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью», — подчеркнул другой.

Полный круг участников чата установить не удалось. По информации УП, на отставке Ермака в последние две недели настаивали спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, а также заместитель Ермака Олег Татаров.

Агентство «РБК-Украина» узнало, что первым из высокопоставленных украинских чиновников с идеей увольнения Ермака выступил первый вице-премьер Украины Михаил Федоров. Это произошло на фоне июльских протестов в стране. Когда начал разгораться коррупционный скандал, в Киеве «сформировалась целая коалиция желающих отставки» Ермака , подчеркнуло издание.

Примечательно, что в момент обыска в квартире Ермака Зеленский проводил совещания не только с Федоровым, но и с руководителем САП Александром Клименко, директором НАБУ Семеном Кривоносом, а также с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком. При этом Ермак «всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, поскольку тот будто бы «проглядел» операцию «Мидас» и не защитил его», добавила УП.

Судьба людей Ермака

Чиновники, которые получили высокие посты при Ермаке, должны будут доказать свою полезность и непричастность к коррупции, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«За пять с лишним лет «его» люди оказались фактически везде... Теперь их дальнейшая судьба зависит от двух факторов: умения доказать свою полезность и наличия или отсутствия проблем с антикоррупционными органами», — говорится в публикации.

Источник издания подчеркнул, что кадровые перестановки «в верхах» также будут зависеть от того, кто займет пост главы офиса Зеленского.

Как отмечает УП, Ермак «был зациклен» на том, чтобы назначить как можно больше «своих» людей на различные должности, однако в критический момент никто из чиновников, чьей карьере он поспособствовал, не встал на его защиту.